L’acciaieria Ast di Terni spegne uno dei due forni Costi dell’energia insostenibili Operai verso la cig

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) La direzione aziendale di Aast, Arvedi Acciai Speciali, ha comunicato lo stop ad uno dei dueelettrici delumbra. La decisione, fa sapere l’azienda, è stata presa “a causa del perdurare degli altienergetici che non consentono all’azienda di essere competitiva nei confronti delle crescenti importazioni dall’Asia a prezzi stracciati. L’Azienda prevede, al momento, di fermare un forno elettrico per una settimana a fine settembre“. La società afferma che lo stabilimento di, dal primo gennaio al 31 luglio, ha dovuto versare mediamente 97 euro per megawattora contro i 21 in Francia, i 32 in Germania, i 35 in Finlandia e i 62 in Spagna pagati dai produttori di acciaio inox concorrenti di Acciai Speciali.