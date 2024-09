La giacca più amata dai fan di The Bear è finalmente tornata disponibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Theè una serie sulla cucina, certo, ma è anche una grande guida all'abbigliamento moderno. Il gruppo di chef guidati da Carmen Berzatto è tanto abile negli impiattamenti quanto nei look, al punto che lo show è diventato una guida di stile ricolma di capi iconici diventati virali nel giro di poche puntate. Nella terza stagione, ad esempio, era stato il turno di unaRalph Lauren indossata da Jeremy Allen White in un momento di relax fuori dalla sua cucina, ma potremmo dire lo stesso della collezione di New Balance sfoggiata da Marcus o delle ormai immancabili Birkenstock. Peter VintherBen prima che il Thediventasse un ristorante di alto livello, quando Carmen ancora faticava a mettere in riga i suoi colleghi e Richie ancora non indossava i completi, era stato un altro capo ad attirare l'attenzione dei fan della serie: la Gael Jacket del brand danese NN07.