Francia-Belgio cambio di quotazioni per Thuram | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tocca di nuovo anche a Dider Deschamps in Nations League. Di seguito ladicon un focus sull’eventuale presenza dell’interista Marcus. INTERVENTO – Come l’Italia di Luciano Spalletti, anche la squadra di Dider Deschamps è chiamata a tornare in campo per la seconda giornata del girone di Nations League. Alle ore 20.45 di questa sera il Groupama Stadium di Lione ospiterà, che i transalpini proveranno a non sbagliare dopo il passo falso contro gli azzurri. Nella classifica del gruppo B della competizione la squadra di Deschamps è addirittura in ultima posizione e un’altra sconfitta potrebbe mettere tutto seriamente a repentaglio. Il CT francese proverà ad invertire il trend, intervenendo anche con qualchedi