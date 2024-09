Finalmente vediamo l' iPhone 16! È più grande potente intelligente e ha un tasto in più

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) I nuovi16 puntano tutto sulla potenza per cavalcare l'onda di Apple Intelligence, in arrivo ufficialmente ad ottobre con una serie di funzionalità ad hoc su iOS 18.1. Il modello base ha un nuovo look sul retro con la fotocamera disposta nuovamente in verticale, colori più vivaci rispetto al passato e il nuovo chip A18, a 3 nanometri e il 30% più veloce della CPU dell'15 per supportare le funzionalità AI e un design termico migliorato per i giochi con ray tracing con accelerazione hardware. Più grandi i modelli Pro - dai 6,3 pollici ai 6,9 pollici del Pro Max - che possono contare su un processore ancora più, l'A18 Pro, su un'autonomia maggiore e su un comparto fotografico confezionato su misura per offrire prestazioni di livello professionale.