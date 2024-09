Euronext lancia rete di supporto per spingere su pratiche Esg

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)unache per mettere in contatto i principali attori europei della finanza sostenibile, incluse società di investimento, banche, avvocati, società di revisione e consulenza, broker di carbonio e fornitori di dati persull'innovazione e le miglioriEsg. L'Sustainable Network, presentato a Piazza Affari a Milano, supporterà i circa 1.900 emittenti europei e 6.000 investitori internazionali presenti sui mercati, favorendo la collaborazione e l'innovazione nellesostenibili. Inoltre, cercherà di far progredire la finanza sostenibile allineando gli sforzi tra gli stakeholder e promuovendo momenti di formazione per i membri sui temi ESG, sulle normative e sulle tendenze emergenti.