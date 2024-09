Cosa significa il modo di dire L’amico Fritz?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 9 settembre 2024) Da quando il nostro Jannik Sinner ha sconfitto nella finale degli US Open l’americano Taylor, sui social, ma anche sui media, è diventata virale l’espressione “”. Un simpaticodiche si usa per parlare di qualcuno che conosciamo, senza nominarlottamente. Quasi a proteggere il suo anonimato. Insomma, una persona familiare, presente ma allo stesso tempo un po’ misteriosa, con cui si ha un rapporto che non è sempre facile definire. Il tono dell’espressione in genere è neutro, quando si riferisce a una persona con cui si fa coppia fissa, ma a volte può assumere un retrogusto ironico, senza mai diventare negativo però., infatti, può riferirsi anche a una persona amica di tutti. O eccessivamente munifica nei suoi doni, tanto da risultare quasi eccessiva.