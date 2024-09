Chi è Destiny Udogie | età origini squadra fidanzata Instagram skills

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Settembre 2024 12:03 pm by Redazione Iyenoma è un calciatore che gioca per la Nazionale Italiana. Il suo esordio nella azzurra è avvenuto il 14 ottobre 2023, quando l'ex CT Luciano Spalletti l'ha convocato per le partite di qualificazione all'Europeo 2024 contro Malta e Inghilterra. Ma vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere su questo giovane calciatore tra età, famiglia, la per cui gioca e, chi è il calciatore: anni, famiglia Il calciatore è nato a Verona il 28 novembre 2002. Dunque, nel 2024 compie 22 anni. gioca come difensore del Tottenham e della Nazionale Italiana.