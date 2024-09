Challenger Genova | Passaro batte Munar in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo il rinvio causa maltempo, Francescovince il125 di. L’azzurro testa di serie numero 6 del tabellone ha battuto in due set il numero 3 del seeding Jaume. 7-5 6-3 il punteggio a favore dell’italiano che, dopo un primo set combattuto, nel secondo conserva il break ottenuto nel quarto game fino a fine partita.sale anche nel best ranking sfiorando la top 100. Ora è 105 del mondo con 629 punti. “E’ un’emozione vincere qui. Un successo importante per la mia crescita e ringrazio la mia famiglia e il mio team che mi hanno un grandissimo aiuto anche nei momenti più difficili. Ho espresso in questo settimana un ottimo livello di gioco e devo continuare su questa strada. Un grazie anche al pubblico diche mi è stato molto vicino anche oggi nella