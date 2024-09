Zangrillo Al lavoro per un autentico cambio di paradigma nella PA

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 8 settembre 2024) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Abbiamo il dovere, e la responsabilità, di affrontare sfide complesse che richiedono soluzioni altrettanto complesse e che possiamo raggiungere soltanto attraverso competenze adeguate”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, illustrando alla 50esima edizione del Forum Ambrosetti “le diverse iniziative dirette a porre le concrete premesse di undi paradigmà della nostra amministrazione”.“Dobbiamo lavorareprospettiva di far accadere le cose e il punto di partenza passa inevitabilmente attraverso un unico fattore: le nostre persone”, ha osservato il Ministrosottolineando, dati alla mano, che per la prima volta dal 2022 l’età media dei dipendenti pubblici ha ripreso a diminuire.