Real Madrid | Güler subisce solo un colpo

(Di domenica 8 settembre 2024) 2024-09-07 12:17:04 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! EIl danno fisico che ha subito Arda Guler ieri con Turchia Non sembra si sia trattato di nulla di grave e ciò è stato confermato dopo gli accertamenti medici relativi al giocatore. Ilè scioccante e, addirittura, in linea di principio Guler Resterà in nazionale per affrontare lunedì la prossima partita contro l’Islanda. Un sollievo perché i gesti del dolore Guler Avevano portato la preoccupazione al, che viene da a settimana nera afflitto da cattive notizie con infortuni. Guler ha dato lo spavento al 90° minuto del Galles-Turkiye quando è stato sostituito dopo una dura sfida alle soglie del match, terminata 0-0 con il giocatore deltitolare.