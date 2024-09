MX2 Lucas Coenen domina il GP di Turchia Andrea Adamo è settimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Un dominio assoluto quello del belgache vince il Gran Premio dinel Mondiale MX2 e prova a mettere pressione a Kay de Wolf in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione tra Cina e Spagna.infatti ha vinto sia gara-1 che gara-2: nella prima manche ha preceduto di oltre cinque secondi il tedesco Simon Laengenfelder che è stato in lizza fino alle ultime tornate per la vittoria, ma ha inflitto distacchi biblici a tutti gli altri, a partire da Liam Everts, terzo a 42 secondi e il leader del Mondiale Kay de Wolf, quarto a 52 secondi. Quinto invece. Il belga si è ripetuto in gara-2 nella quale de Wolf è partito meglio ed è riuscito a duellare con lui: l’olandese comunque ha deciso di non correre troppi rischi e ha adottato una tattica più conservativa chiudendo in seconda posizione a tre secondi di distacco.