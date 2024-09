Moto2 e Moto3 gare GP San Marino Misano oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Il circuito diadriatico ospita il Gran Premio di San, tredicesimo appuntamento del motomondiale 2024. Insieme alla MotoGP, scendono in pista anche, chesempre seguono la categoria regina durante la stagione. La giornata di domenica 8 settembre si aprirà con la gara di, con i piloti che scenderanno in pista a partire dalle 11:00. La categoria disputerà una corsa lunga venti tornate, prima di lasciare spazio alla. La seconda gara di giornata partirà alle 12:15 e durerà due tornate più della precedente, per un totale di ventidue giri. Entrambe le corse saranno disponibili sul canale di Sky Sport MotoGP previo abbonamento, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre, sia la gara diche quella divanteranno la copertura in chiaro, offerta dal canale di Tv8.