Mario Carli un medico in prima linea | Rispondere ai bisogni per costruire il futuro

(Di domenica 8 settembre 2024) Novate Milanese (Milano) – Sono inesauribili la passione e l’impegno per l’Africa del. Attualmente in pensione, da 25 anni si prodiga per il monastero di Hanga, in Tanzania. “Avevo 50 anni e i figli grandi e decisi di accettare l’invito di una signora novatese di andare a vedere questa abbazia africana, tra la Tanzania e il Mozambico. Conobbi il più giovane abate africano, che poi più volte è venuto a Novate. Lui mi fece un discorso rivoluzionario: “Voi non dovete venire qui a lavorare ma a parlare, confrontarvi con noi e con le nostre reali difficoltà e problemi e offrirci possibili soluzioni“”, spiega il dottor. Tra i primi problemi riscontrati, la carenza di acqua. Pozzi distanti 10 chilometri da questo monastero circondato da piccoli villaggi. Uno dei primi progetti realizzati è stato un serbatoio d’acqua.