Maltempo a Milano | pioggia forte e allagamenti Allerta per Seveso e Lambro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Dopo una breve pausa di sole e caldo è ritornato ilsu. Dalla notte, tra sabato 7 settembre e domenica 8, la città è stata investita da una nuova perturbazione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso di criticità gialla (ordinaria), estesa fino alla giornata di domani, lunedì 9 settembre, per rischio temporali, idrogeologico e idrico. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è già attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumie per coordinare gli eventuali interventi in città.arancione nel Lazioarancione dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 8 settembre 2024, e per le successive 12 ore nel Lazio. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.