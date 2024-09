Madrid ' concederemo l' asilo politico a Gonzales Urrutia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) La Spagna concederàal candidato dell'opposizione alle presidenziali in Venezuela, Edmundo Gonzalez: lo ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, scrive La Vanguardia. Il capo della diplomazia spagnola ha spiegato cheha chiesto il diritto di, che "naturalmente", ha sottolineato, "il governo spagnolo elaborerà e concederà". Il, che si era rifugiato nell'ambasciata spagnola a Caracas, ha lasciato la capitale venezuelana ieri sera, ora locale, alla volta di. L'ex candidato dell'opposizione ha lasciato il Paese in compagnia della moglie Mercedes. Nel frattempo, l'avvocato di Gonzálezha confermato che il diplomatico "è andato in Spagna", aggiungendo di non poter fornire ulteriori dettagli.