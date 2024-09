LIVE Sinner-Fritz 6-3 6-4 3-4 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro non la chiude e subisce il break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altra battuta vincente al centro. 15-0 Ace al centro dell’italiano. 3-5 Ed ace al centro. Adesso è dura, perché anche il pubblico si è infiammato.non l’ha chiusa e adesso dovrà remare A-40 Prima vincente a uscire. 40-40stecca di diritto in uscita dal servizio. 40-30 Doppio fallo per, il secondo in questo game. 40-15 Servizio e diritto lungolinea dell’americano. 30-15perde completamente il rovescio lungolinea e sorride amaro. 15-15 In rete il diritto lungolinea di. Momento difficile, bisogna reggere e far passare la burrasca. 0-15 Doppio fallo del n.12 del mondo. Il game chiave è stato il sesto. Sul 3-2 pere servizio di, l’americano si è ritrovato sotto 15-40. Lì il n.