LIVE Moto2 GP San Marino 2024 in DIRETTA | Arbolino a caccia della vittoria

Nella gara di casa gli italiani sono partiti fortissimo sin dalle qualifiche: finalmente Tony Arbolino è riuscito a trovare una pole position, la prima in assoluto in carriera. Dopo averla inseguita a lungo, proprio il circuito di Misano gliel'ha regalata. In questo Gran Premio non è mai riuscito neanche a salire sul podio: questa sembra l'occasione giusta. Al suo fianco partirà Celestino Vietti, autore recentemente del terzo posto a Silverstone e a Spielberg. Completa la prima fila il giapponese Ai Ogura a che si è lanciato in ottica iridata.