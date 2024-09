Il compleanno dell’Ariosto Festa giochi e incontri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Oggi Reggio Emilia festeggia ildi Ludovico Ariosto in occasione dei 550 anni della sua nascita – avvenuta nella città emiliana nel 1474 – con una giornata di appuntamenti e iniziative rivolti a pubblici di tutte le età e di interessi diversi, all’interno del complesso del Mauriziano, residenza estiva del poeta della Corte Estense e del Rinascimento italiano. Si tratta della seconda proposta culturale dopo ladel passaggio del tempo andato in scena in piazza Prampolini a Capodanno. Gli eventi sono raccolti in due programmi tematici – più culturale ’Mauriziano tra passato e futuro/Ariosto 550 anni dopo’ e più ludico-creativo ’Ariostesca’ – e si articoleranno lungo l’arco dell’intera giornata.