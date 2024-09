Gubbio niente gol nel derby al Barbetti La Ternana ci prova ma non sfonda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) 00 (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni (st 29’ Pirrello); Corsinelli, Proietti, Rosaia (st 18’ Franchini), Zallu; Maisto (st 18’ Iaccarino), D’Ursi (st 41’ Faggi); Tommasini (st 29’ Rovaglia). A disp. Bolletta, D’Avino, Signorini, Fossati, Conti, Arpaia, Bita, Duro, Mancini, Giovannini. All. Taurino(4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono (st 39’ Maestrelli), Capuano, Tito; Corradini (st 39’ De Boer), Damiani; Carboni (st 1’ Curcio), Romeo, Cicerelli (st 22’ Krastev); Donnarumma (st 12’ Cianci). A disp. Vitli, Patanè, Ferrante, Donati, Caballero, Martella. All. Abate Arbitro: Ancora di Roma 1 (Minafra-Marchese) Note: corner 0-6; ammoniti: Zallu, Loiacono, Tozzuolo, Cianci, De Boer; recupero pt 2’; st 6’ Finisce in parità il primoumbro dell’anno tra