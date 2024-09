Escrementi di topi e carne importata illegalmente | la scoperta in un negozio etnico di Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – Salsicce e pollame importati dall’estero senza le garanzie di sicurezza alimentare. Bloccata in un deposito 40 quintali di merce, la stessa partita dei prodotti irregolari scoperti in undi. Sequestrati 16 chili di prodotti alimentari, messi in vendita sugli scaffali tradi. Cibi scaduti e blatte in cucina: chiuso dai Nas un ristorante di Parma Il sequestro Durante un’ispezione nel minimarket, i Nas di Parma hanno riscontrato gravi anomalie nella conformità dei prodotti messi in vendita. Il sequestrato ha riguardato prodotti a base di, soprattutto salsicce e pollame, per in valore commerciale di circa 150 euro. Questi alimenti risultavano importati dall’estero senza la necessaria notifica all’Uvac (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) competente per il Modenese.