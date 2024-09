Cosa racconta il crollo dei prezzi della clean tech cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 8 settembre 2024) Un report di Goldman Sachs spiegava il mese scorso che in Cina idelle cosiddette “”, le tecnologie pulite, sono scesi rapidamente nell’ultimo anno. Parliamo di un calo che per i veicoli elettrici sta più o meno attorno al 22%, e per i moduli solari di oltre il 50%, rispetto ai primi sei mesi del 2023. È un problema collegato alla cosiddetta “overcapacity” che può avere complesse ricadute interne, contro la leadership. Per il “China Brief” di James Palmer, bollettino analitico settimanale di Foreign Policy, la ragione di quanto succede è da ricercare nella combinazione di forti investimenti governativi, tariffe straniere (e la paura che ne arrivino altre) e guerre sui. Il problema per Pechino è che questo calo del valore è arrivato a livelli insostenibili per molte aziende cinesi.