Conte alla festa del Fatto | Telemeloni? Prima c’era TelePd e non era migliore Serve una legge per mettere fuori i partiti dalla Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) “Noi non siamo stati mai gli utili idioti di nessuno, nessuno si aspetti i nostri voti” sui vertici Rai. “Se portano presidenti indipendenti e autorevoli potremmo starci, se presentano loro sodali non ci siamo”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervistatode ilQuotidiano da Luca Sommi e Paola Zanca. “A me l’ipocrisia non piace. Qual è il problema della Rai? Nel 2016 Renzi haunache attribuisce al Governo il potere di nominare i vertici della Rai. Meloni ha vinto, non ci sono stati brogli, meloni ha vinto e ha nominato i vertici.maeranon era meglio. Noi abbiamo presentato un progetto per fare gli stati generali per un progetto di riforma da discutere in modo laico con tutte le forze politiche. Primo punto èRai, secondo: sostenibilità finanziaria della Rai.