Classifica Vuelta a España 2024 | Primoz Roglic trionfa O’Connor sul podio con la fuga bidone

(Di domenica 8 settembre 2024)ha vinto la, imponendosi nel Grande Giro in Spagna per la quarta volta in carriera. Il fuoriclasse sloveno si è imposto in terra iberica dopo i sigilli del 2019, 2020, 2021 al termine di tre settimane estremamente combattute e avvincenti, caratterizzate dal grande recupero nei confronti di Ben. L’australiano si era infatti issato al comando dellagenerale con cinque minuti di vantaggio dopo una, ma il capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe ha poi saputo porre rimedio e ha operato il sorpasso in occasione della terzultima tappa, ha indossato la maglia rossa di leader della graduatoria e oggi ha fatto festa al termine della cronometro di Madrid.ha così esultato sul gradino più alto delallestito nella capitale spagnola, precedendo di 2’36” proprio Bene di 3’13” lo spagnolo Enric Mas.