Cernobbio dall’Ucriana a Sangiuliano | tutti i temi trattati Gli scontri fra i big di maggioranza e opposizione

(Di domenica 8 settembre 2024)(Como), 8 settembre 2024 – Si è aperta oggi a Villa D'Este l’ultima giornata di lavori del Forum Ambrosetti “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, che prevede gli interventi di Calenda, Conte, Schlein, Piantedosi, Zangrillo, Bernini, Valditara, Calderone e Salvini. Da S: il segretario del Pd Elly Schlein; il direttore del Corriere della sera Lucio Fontana e il segretario di Azione Carlo Calenda in occasione della terza giornata del 50° Forum Ambrosetti “Intelligence on the world Europe, and Italy, lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.8 Settembre 2024 ANSA / MATTEO BAZZI Celenda: il governo non riesce ad amministrare il Paese “Al di là delle singole scelte e dei singoli scandali, questo governo ha un gigantesco problema di classe dirigente politica. Non riesce ad amministrare il Paese».