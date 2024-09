Area C nei weekend FdI e Lega in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Sono oltre trecento le firme raccolte da Fratelli d’Italia eieri mattina al mercato milanese di via Papiniano contro l’estensione del pagamento del biglietto di ingresso inC nel fine settimana. "Davvero tanti cittadini che hanno deciso di venire a trovarci inper firmare contro una misura iniqua e che serve solo per fare cassa", ha commentato Franco Lucente, esponente del partito di Meloni e assessore regionale ai Trasporti. Con lui all’appuntamento di hanno partecipato anche i parlamentari Stefano Maullu e Riccardo De Corato, il consigliere regionale e comunale Marco Bestetti e il coordinatore Simone Orlandi. "L’estensione dell’C anche nei week end ha l’unico scopo di rimpinguare le finanze del Comune - ha aggiunto Lucente - D’altronde i numeri parlano chiaro: gli ingressi delle macchine non accennano a diminuire e l’inquinamento pure.