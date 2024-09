Us Open | chi è Taylor Fritz l' avversario di Sinner in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) New York, 7 settembre 2024 - Manca l'ultimo ostacolo per poter tornare a sollevare di nuovo un trofeo. Jannik, dopo aver battuto con un netto 3-0 (7-5, 7-6, 6-2) l'inglese Draper in semi, domani (domenica 8 settembre, ndr) affronterànelladegli Us2024.arriva da favorito, anche se negli occhi di tutti i tifosi presenti a Flushing Meadows e non solo c'è quell'infortunio al polso occorso al campione altoatesino durante la semi. Al nono game del secondo set un dolore improvviso, conche si piega e, durante un timeout medico, si siede e si fa guardare il polso. Fortunatamente, non sembra nulla di grave come dimostrato anche dallo stesso numero uno del mondo che è tornato subito in campo e ha liquidato il rivale-amico Draper.