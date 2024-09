Us Open 2024 Binaghi | Sinner un campione vittoria per il tennis italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

"Abbiamo unche non avevamo mai nemmeno sognato come Jannik. La nostra è unadi sistema. Jasmine Paolini ha giocato due finali Slam in singolare, ha vinto a Roma e le Olimpiadi con Sara Errani, Musetti ha vinto una medaglia alle Olimpiadi. Jannik ha vinto senza giocare benissimo, ma giocato un gran tie-break. È quello che fanno i grandi campioni, che riescono a portare a casa il match in tre set pur non giocano benissimo. Jannik ha iniziato il torneo avendo il mondo addosso, ora giocheremo contro gli americani a casa loro Fritz è più pericoloso ma emotivamente fragile". Queste le parole di Angelo, presidente della Federazione Italianae Padel, a Superdopo ladi Jannikcontro Jack Draper in semifinale agli Us.