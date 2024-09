Un’opportunità in più con il liceo C’è anche il corso pomeridiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) È l’unico caso in tutta la provincia bergamasca. In Lombardia, invece, un perdidattico simile è presente solo a Milano e Brescia. È l’importante novità messa in campo per il nuovo anno scolastico dall’istituto statale Mamoli di Bergamo: un, in orario, per adulti (dai 16 anni in poi). Attualmente la scuola offre tre indirizzi di studio: ildelle scienze umane opzione Economico-sociale e il professionale per i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale in orario diurno, e il professionale per i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale in orario serale. A questi, a partire dal nuovo anno scolastico, si aggiunge ildelle scienze umane opzione Economico-sociale dedicato agli adulti, proposto in un orario inedito.