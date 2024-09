Treviglio Cultura | tanti appuntamenti fra libri arte teatro e laboratori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024). Un week-end ricchissimo di, eventi e novità che animeranno le vie, le piazze, i musei e i luoghi di incontro di. Con autori,e incontridiventano per nove giorni città della, aperta a tutti e tutte. Sabato 7 settembre il portico del Comune ospiterà per tutto il giorno la Biblioteca in piazza e alle ore 19 ci sarà presso il Palazzo Municipale la presentazione della stagione teatrale 24/25, la terza delNuovo. Dalle 17 alle 18.30 si va alla scoperta dei “Miti” Trevigliesi con le visite guidate nel Centro Storico: un affascinante viaggio che partirà da Piazza Manara attraverso la storia e ladisulle tracce dei personaggi illustri che hanno lasciato un’impronta indelebile nella città.