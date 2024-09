Strage di Paderno | Riccardo vuole uscire dal carcere e studiare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024)Dugnano –C., il 17enne accusato del triplice omicidio avvenuto aDugnano, ha espresso il desiderio di seguire un percorso di recupero e tornare a. Lo ha dichiarato al suo avvocato difensore, Amedeo Rizza, durante un incontro presso ilminorile del Beccaria di Milano. Il giovane, che avrebbe dovuto sostenere l’esame di riparazione per un debito in matematica, ha sottolineato la sua volontà di riprendere gli studi, nonostante l’orrore della tragedia che lo vede protagonista. La difesa sta attualmente lavorando alla nomina di un consulente per effettuare gli accertamenti psicologici e psichiatrici. L’obiettivo è ottenere una perizia psichiatrica che sarà richiesta al tribunale dei minorenni, per verificare la capacità di intendere e di volere del ragazzo al momento del triplice omicidio.