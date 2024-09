Si finge vittima di violenza sessuale L’ex organizza spedizione punitiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Unainventata aveva finito per scatenare un’aggressione brutale ai danni di un uomo innocente. I fatti, finiti al centro di un procedimento giudiziario, risalgono al 2019 quando, una sera di fine novembre, una donna di 33 anni, dopo una lite con il fidanzato, aveva lasciato l’abitazione e si era recata prima a casa di un vicino di 61 anni e poi, dopo averlo conosciuto in un locale, presso l’abitazione di un uomo di 49 anni. Quest’ultimo, senza alcuna colpa, sarebbe di lì a poco diventato ladi un pestaggio finito a coltellate. Dopo essersi allontanata dalla casa del compagno, la donna aveva raccontato non a lui, bensì al suo ex, di essere statadi. Questa falsa accusa spinse poi lo stesso ex, un 45enne di Forlì, are unacontro il presunto aggressore.