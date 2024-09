Sannazzaro incidente sul lavoro | 47enne cade dalla scala e picchia la testa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)de' Burgondi (Pavia), 7 settembre 2024 - E' caduto da una, da un'altezza di soli due metri circa. Ma hato la, riportando un trauma cranico la cui gravità deve essere ancora valutata con gli accertamenti diagnostici disposti in ospedale. Un dipendente di 47 anni è rimasto ferito sul, in una ditta che produce tubi in via Michelangelo Buonarroti ade' Burgondi. L'è successo nella mattinata di ieri, venerdì 6 settembre. Sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitaricentrale operativa di Areu, sia l'auto medica con il rianimatore a bordo che l'ambulanza che ha poi trasportato in codice giallo il ferito al Policlinico San Matteo di Pavia.