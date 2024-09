Rbr in campo contro Cento Assenti Anumba e Bedetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) C’è la trasferta di, nel primo weekend di settembre di Riviera Banca. Il mese, che si concluderà con la prima di campionato del 29 settembre con Udine, parte con questo test in trasferta, il secondo della preseason biancorossa dopo quello a porte chiuse del PalaSgr con Imola. L’avversario, va da sé, presenta valori diversi rispetto a quelli dell’Andrea Costa, visto che si tratta di un’avversaria della prossima A2. In casa della Benedetto si gioca alle 17.30 e sarà l’inizio di una serie di test a frequenza sempre maggiore, in modo tale da abituare la squadra al ritmo campionato. Dopo quello di oggi, ecco il vero debutto casalingo di martedì con Nardò al Flaminio. Poi il torneo di Modena, con due partite il prossimo fine settimana, la gara con Mestre del 18 e quella di nuovo condel 21.