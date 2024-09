Palla Grossa i Gialli vanno in finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Prato, 7 settembre 2024 – Sono idi Santo Stefano la prima finalista dell'edizione 2024 della, imponendosi 21-10 sui Rossi di Santa Trinita. La semiinizia con mezz'ora di ritardo per allestire negli ultimi dettagli l'arena di piazza del Mercato Nuovo, ma poi quando inizia la sfida, lo spettacolo diventa subito avvincente per il folto pubblico presente sugli spalti. I Leoni passano immediatamente in vantaggio con Righini, ma i Rossi di Santa Trinita ribaltano la situazione trascinati da Margheri. Il vantaggio delle Aquile dura poco perché Santo Stefano infila due poste di fila per il momentaneo 3-2. La gara è equilibrata. Le Aquile impattano 3-3, Nencioni firma il 4-3 dei Rossi e Lucchesi firma il 4-4 dei. L'equilibrio dura fino al 5 pari. Poi diventa un monologo di Santo Stefano anche grazie all'inferiorità numerica delle Aquile per infortunio.