Morta la ‘nonnina più longeva delle Marche e d’Italia’ | Maria Mochi aveva 110 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Loro Piceno (Macerata), 7 settembre 2024 - Se n’è andata in punta di piedi, questa mattina, la lorese, che lo scorso primo gennaiocompiuto ben 110. Ribattezzata come “la nonnina piùe tra le persone più anziane d’Italia”, era rimasta nel cuore di tutti. L’ultracentenaria, nata il primo gennaio 1914 a Colmurano e vissuta per tantia Loro Piceno, ha visto passare la Spagnola, la fame, due guerre mondiali, il sisma e la pandemia. Nonavuto figli, ma era zia di sei nipoti; vedova dagliNovanta. Prima di sposarsi,lavorato come governante del podestà Filippo Cecchi. Ma i più la ricordano come la cuoca della materna:cucinato per intere generazioni, pure per il sindaco Robertino Paoloni. Che il primo dell’anno, come ogni anno, le portava un omaggio floreale.