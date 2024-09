LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | dieci corridori in fuga il gruppo a quattro minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.20 Adesso a dettare il passo la Soudal-QuickStep di Mikel Landa. 15.18 Ilcontinua a recuperare: 3? di ritardo, andatura forte nel plotone. 15.15 90 chilometri al traguardo. 15.13 Iadesso inizieranno il GPM di prima categoria di Portillo de Lunada (14.1 km al 6.1%). 15.10 In continua evoluzione il drappello davanti: attacca ancora uno scatenato Soler. 15.08 Anche ilha scollinato sul GPM: 4’10” di ritardo. 15.06 A dettare il passo nel plotone troviamo la Ineos Grenadiers in favore di Carlos Rodriguez. 15.03 Vine, Soler e Berthet sul GPM. L’australiano è tornato leader della classifica degli scalatori. 15.01 100 chilometri al traguardo, a breve la sfida in cima al GPM. 14.58: Ricapitoliamo chi sono ifuggitivi.