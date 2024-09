LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa si gioca il primo posto con American Magic e Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della penultima giornata del double round robin diCup. A Barcellona saranno ben 5 i match race in programma a causa dei rinvii di inizio settimana. Doppio impegno per, che potrebbe blindare la prima posizione in classifica generale che consente di scegliere la rivale da affrontare nelle semifinali. L’imbarcazione italiana affronterà in apertura di programma gli statunitensi di, ed in chiusuraBritannia. Due match race contro gli equipaggi che inseguono gli azzurri in classifica distanziati di 2 punti, con le eventuali vittorie diche varrebbero il primato in classifica sino al termine del girone eliminatorio. Nel mezzo altri tre match race, ovveroBritannia-Alinghi,-Orient Express, e New Zealand-Alinghi.