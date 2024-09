LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | INEOS batte Alinghi e resta in corsa con Luna Rossa per il primo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:31 Problemi anche per Orient Express. Anche i francesi chiedono ed ottengono lo slittamento della partenza. La prossima regata inizierà alle 15.50. 15:29 Tra poco più di 5 minuti spazio al terzo match race di quest’oggi tra American Magic ed Orient Express. 15:25Britannia in classifica generale supera American Magic portandosi a quota 4 vittorie su 6 match race disputati. In virtù di questo risultatonon può ancora certificare ilnel double round robin. 15:22 Pzione di sostanza dell’imbarcazione britannica, che dopo aver risolto i problemi al fiocco stravince il match race. 20:39 il crono complessivo diBritannia, che rifila 53 secondi adBRITANNIA VINCE! 15:16 Il compito diBritannia ora è solo quello di evitare gli errori.