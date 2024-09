Italia allenamento finito | Inter presente Ma a Spalletti ne manca uno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Archiviata la Francia, l’torna a lavoro mettendo nel mirino la sfida di Nations League contro l’Israele. Di seguito tutti gli aggiornamenti dopo l’del team di. RIPRESA – Solo ventiquattro ore fa l’di Lucianoscendeva in campo al Parco dei Principi per cercare di ostacolare la Francia di Didier Deschamps. Dopo un’esordio destabilizzante l’impresa degli azzurri è riuscita, anche grazie all’apporto degliisti Federico Dimarco e Davide Frattesi che hanno dato inizio alla rimonta. All’indomani della sfida gli azzurri hanno lasciato la Parigi, dirigendosi a Budapest, dov’è in programma lunedì la seconda sfida del girone di Nations League. Proprio in vista del prossimo imminente impegno l’è tornata subito ad allenarsi.