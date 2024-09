Incidente Nettuno il marito della gemella sopravvissuta rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Unstradale devastante ha sconvoltomercoledì scorso, all’incrocio tra viaPineta e via Cervicione. Una Kia Sportage, con a bordo due sorelle gemelle, entrambe incinte, e il figlio di una di esse, è stata coinvolta in uno scontro fatale con una Mini Cooper. Secondo le prime ricostruzioni, il conducenteMini, un uomo di 45 anni, avrebbe imboccato la strada contromano senza rispettare la precedenza, causando un impatto devastante. L’auto delle sorelle, fuori controllo, si è schiantata contro un muro.Leggi anche: Ciclista di 27 anni travolto da un’auto: morto sul colpo Morti sul colpo madre e bambino I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarre i corpi dalle lamiereKia, ma per Sabrina Spallotta, una delle due gemelle, e suo figlio di 5 anni non c’è stato nulla da fare. Entrambi sono deceduti sul colpo.