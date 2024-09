Il marito di Boccia ostaggio di una firma | Ha tempo per G7 e grandi eventi non per liberarmi dall’incubo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) “Con Maria Rosaria sono stato sposato un anno e ho perso soldi,e salute. Forse a Sangiuliano è andata bene così”. Esiste anche un “mister”. Si chiama Marco Mignogna ed è un imprenditore dell’abbigliamento di Torre Annunziata trasferito in Molise che a causa di un errore di trascrizione del tribunale che lei non ha inteso correggere resta legalmente ildella 41enne di Pompei, benché sia sia separato da lei nel 2010, dopo neppure un anno di matrimonio. Non rivela i motivi della separazione, limitandosi a dire “mi dispiace per Sangiuliano, penso gli sia andata anche bene”. Le ha dovuto fare causa. “Capisco benissimo che Rosaria sia impegnata a organizzaree il G7 e non trovi ildi venire in tribunale a mettere unache chiuda l’incubo di questa donna che si trascina ormai da 14 anni”.