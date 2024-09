Il lavoro non basta più | Massima attenzione per non veder scivolare le famiglie in povertà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Il mondo degli ultimi, i nuovi poveri, il rischio che la spirale possa inghiottire altre. Tutto questo è sotto controllo alle varie realtà sul territorio, anche apuano, che intervengono al momento del bisogno. Secondo il vescovo Mario Vaccari, delegato della Conferenza episcopale toscana per la carità, "Il Rapporto Caritas 2024 ci dice che in Toscana si sta bene, e allo stesso tempo ci invita a “non abbassare la guardia” perché lo scivolamento verso il basso è sempre possibile per tutti. Perdere il, avere un “povero”, la rottura del vincolo familiare, la precarizzazione del percorso migratorio sono solo alcuni dei motivi che le Caritas della Toscana raccontano come cause di impoverimento. Ecco allora la necessità di assumere uno sguardo che ascolta, uno sguardo attento che recepisca con obbedienza ciò che la realtà esprime.