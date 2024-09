Finalmente torna Domenica In Mara Venier c’è la data ufficiale | la gioia del pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)ilpuò conoscere la notizia più importante e attesa.sta perre conIn, quindi preparatevi al countdown perché manca veramente poco. C’è ladel ritorno in diretta della conduttrice, pronta per una nuova entusiasmante stagione televisiva. E oltre alladi inizio è stato anche riferito qualche dettaglio in più su cosa vedranno i telespettatori. A scriverlo è stato il sito Lanostratv, che ha rivelato quandoricomincerà a presentareIn su Rai1. Quando si è scoperta ladi inizio, ladi coloro che seguono assiduamente Ziaè stata contagiosa. Vediamo insieme quando dovremo incollarci di nuovo davanti al piccolo schermo per la diretta. Leggi anche: “Si deve operare di nuovo”., estate da incubo.