E’ arrivata lastangata Guidare è sempre più caro le assicurazioni schizzano con i nuovi robusti aumenti

(Di sabato 7 settembre 2024) E’ un quadro tutt’altro che confortante quello dell’andamento dei premi delle polizze Rc auto alla Spezia. Le statistiche nazionali, come diciamo a parte, collocano infatti la provincia ai vertici nazionali e regionali, conincrementi dei premi assicurativi. Una tendenza confermata anche dagli addetti ai lavori, come Nicola Bertolini, noto assicuratore spezzino nonché segretario della sezione provinciale di Sna, il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione. "Glisono cospicui, non c’è dubbio – conferma Bertolini – diciamo che rispetto all’anno scorso il costo delle polizze è cresciuto dell’ordine del 10-15 per cento".