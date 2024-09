Come non sfigurare in un ristorante stellato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 7 settembre 2024) Cenare in unnon è esattamente una pratica consueta, almeno non per molti, ed è quindi più che logico che le prime volte siano accompagnate dal timore di non apparire all'altezza. Insomma, di commettere errori di etichetta. Rossella Cerea - responsabile dell'accoglienza al celebre, triDa Vittorio e al relais La Dimora, entrambi a Brusaporto, in provincia di Bergamo - conferma: «Nei giorni scorsi è venuta a cena una coppia a cui avevano regalato un vaucher un anno fa», racconta. «Hanno aspettato tanto proprio per il timore di non sapersi comportare nel modo corretto: è stato un piacere, per noi, ricevere i loro complimenti non solo per il cibo, ma anche perché - alla fine - ci hanno detto di essersi sentitia casa propria». È vero, Da Vittorio non è uningessato, formale all'estremo, al contrario. Pur di un trisi tratta, però.