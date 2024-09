Cerretese Pallavolo avanti tutta con grinta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Molte certezze, qualche novità e tanta voglia di far bene. È con questi ingredienti che lasi prepara ad affrontare un’altra stagione di Serie D. Un’annata in cui il club biancoverde proverà ad alzare l’asticella. Dopo aver centrato gli obiettivi che si era prefissato nelle ultime tre stagioni (rispettivamente promozione in Prima Divisione, promozione in D e salvezza tranquilla), quest’anno la società si dichiara alla ricerca di un ambizioso poker visto che il traguardo messo nel mirino per il campionato 2024-2025 è il raggiungimento dei play-off, ovvero uno dei primi tre posti nel girone che si giocheranno poi il salto nella categoria superiore.