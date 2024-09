Beautiful streaming replica puntate del 7 settembre 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 7 settembre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 7– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o piùe volete rivederle gratis le trovate qui. Dopo un’intensa serie di viaggi di lavoro come influencer, R.J. è rientrato a Los Angeles, per la grande felicità dei suoi genitori e soprattutto di Brooke. Thomas tranquillizza Taylor affermando di essere completamente immerso nel lavoro e nei suoi doveri di genitore, e di aver abbandonato definitivamente l’ossessione per Hope. Mentre Hope accoglie con grande felicità il ritorno di R.J., sembra emergere qualche tensione tra quest’ultimo e Thomas, probabilmente a causa dei comportamenti ossessivi di Thomas.