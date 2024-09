Anche gli stessi capelli Alberto Angela e il figlio Edoardo incredibile | sono uguali

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)ha già un rivale in famiglia: il. Il noto conduttore e divulgatore scientifico è stato paparazzato dai fotografi di Gente (le foto in barcadel settimanale, ndr) mentre era in vacanza. Efoto esclusiveperché è rarissimo beccarlo, soprattutto in ferie dal momento che è sempre impegnato con i suoi programmi e soprattutto a studiare. I fotografi di Genteriusciti a intercettarlo alle isole Eolie per la precisione, e in caiacco che per chi non lo sapesse è un’imbarcazione bialbero di origine turca, nata come barca da carico, e costruita in legno e molto spaziosa. A bordo c’èla famiglia di, due dei tre figli nati dall’amore e dal matrimonio con Monica. Leggi: “Vi aspetto tutti”.