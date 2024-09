Alessandro diventa sacerdote la cerimonia in cattedrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Grosseto, 7 settembre 2024 – A distanza di poco più di nove mesi dalle ultime due ordinazioni, la Chiesa diocesana di Grosseto si appresta a vivere un altro momento di gioia per il dono di un nuovo prete:Ortalli. Il rito di ordinazione è in programma oggi alle 18 nella, quando il vescovo Giovanni presiederà l’Eucaristia prefestiva (diretta su Tv9) e imporrà le mani su, 34 anni, è originario di Schio, in provincia di Vicenza. Dal Veneto alla Toscana, il tragitto umano e spirituale dell’ordinando ha avuto una matrice chiara: quella francescana. “Sono approdato in Toscana – racconta – perché, cresciuto coi Cappuccini, desideravo verificare la mia vocazione stando nei luoghi francescani toscani.