A zonzo per i margini del pianeta con Paolo Pecere guidati dalla psicogeografia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 7 settembre 2024) “Non sai quant’è interessante la scena musicale del Burkina Faso”. Siamo in un irish pub a Monte Sacro quandose ne esce così. Stiamo parlando di Africa e poco prima ci ha raccontato di come sia riuscito fortunosamente a passare la frontiera fra Togo e Benin. Era trattenuto da ore alla dogana e c’è voluto qualche commento tecnico su una partita in tv per sbloccare la situazione. Più una cospicua mazzetta, s’intende. Fosse chiunque altro penserei a un millantatore, alla più classica sindrome da Manuel Fantoni, ma in questo caso si va sul sicuro.sta sempre in giro: per la nostra invidia è riuscito a trovare la scusa perfetta per viaggiare nei luoghi più remoti e impervi della terra, da Ulan Bator al Borneo, dal Rio delle Amazzoni all’Aniene.